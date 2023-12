La confesión de la hermana de Lady Di que fue novia del príncipe Carlos antes que ella

Una Diana Spencer adolescente convivía con la realeza británica por el origen de su familia noble. Deslumbrada por el heredero de la corona inglesa, sus primeros contactos de Lady Di serían a través de su hermana Sarah, con quien el príncipe Carlos mantuvo un breve romance.

Un documental sobre la fallecida Lady Di reveló la relación entre ambos, dejando en evidencia los sentimientos que la Sarah tuvo hacia Carlos. El programa llamado In Her Own Words, transmitido por Nexflit, abordó de forma intimista la vida de Lady Di a través de grabaciones personales nunca difundidas.

La futura reina

Entre los eventos que salieron a flote está la relación entre su hermana y su futuro esposo, aunque la prensa inglesa reseñó, en varias ocasiones, a la pareja juntos en la década de los 70. Incluso en ese momento, los periodistas llamaban “futura reina” a Sarah por la cercanía entre ambos.

Se enfrío el interés

Pero el interés del hijo de Isabel II se enfrió y sus ojos se posaron en la jovencita Diana, que ya suspiraba por el príncipe y con quien se casó en 1981. Los medios especularon que Carlos decidió alejar a Sarah tras haber cometido unas indiscreciones sobre su relación con dos reporteros.

Especialistas en la casa real británica afirman que Sarah fue fundamental para que la relación de ambos llegara a buen término. No vio en Diana una enemiga por lo sucedido, de hecho se autodenominó muchas veces como “cupido” y presumía que “ella los había presentado”.

Incluso, un año antes del matrimonio de Diana y Carlos, Sarah contrajo nupcias con Neil Edmund McCorquodale, con quien tuvo tres hijos: Emily, George y Celia. La relación entre ambas se fortaleció y siempre fue muy cercana.

El documental de Netflix, que fue rechazado por la familia Spencer, califica a Sarah como confidente de Lady Di durante las etapas más duras del matrimonio real. Ella, en la actualidad, es una defensora del legado de su hermana y mantiene una estrecha relación con sus sobrinos William y Harry.

