Esposa de jugador de la Selección Colombia encendió las redes sociales con sensual video

Karin Jiménez, esposa de Santiago Arias, cautiva las redes sociales compartiendo fotografías de su familia y algunos de sus outfits como bloguera de moda, es por eso que sus más de 400 mil seguidores siempre están listos para reaccionar frente a sus publicaciones.

Sin embargo, a través de su cuenta de Instagram compartió el detrás de cámaras de la sesión de fotos que la revista Maxim Colombia le hizo. La modelo aparece con una lencería muy ligera rodeada de sus dos fotógrafos, mientras su hijo comparte tiempo con su padre, el lateral de la selección tricolor.

Estas fueron algunas de las fotos resultado de la sección de fotos.

Sus seguidores no dudaron en reaccionar ante la sensual fotografía halagándola por su belleza y hasta la coronaron como una de las esposas más lindas de los jugadores del Mundial.

Recientemente se rumoró que estaría embarazada debido a una fotografía de la celebración del baby shower de la presentadora Carolina Soto. En la imagen se ve como la modelo pone sus manos sobre el vientre, dando la impresión de que esta nuevamente en estado de gestación.

Los seguidores no tardaron en preguntar si estaba embarazada por medio de comentarios en la publicación. Sin embargo, no obtuvieron respuesta hasta que ella en una publicación en su cuenta de Instagram aclaró la situación.

"No pensaba poner nada de texto en esta foto, pero como para mí ustedes son tan importantes, que quiero aclarar dudas. Estas fotos son recientes, luego de tener a Thiago para ser exacta, hace más o menos 10 o 15 días las hice. No estoy embarazada, se malinterpretó una foto, así que tranquilos, Thiago no tiene hermanito abordo jaja, no por ahora, espero aclarar sus dudas. Los quiero", escribió la modelo en una fotografía que muestra sus curvas en un bikini de colores azul y rojo.