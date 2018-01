Britney Spears podría llegar al altar con su joven novio

Hace unas semanas Britney Spears fue tendencia hace algunas semanas por lucir un sexy bikini amarillo.

Ahora vuelve a estar en boca de todos porque sus seguidores en redes sociales afirman que está comprometida.

La cantante llevaba un bonito anillo en el dedo anular, situación que hizo que comenzaran a especular sobre una posible boda en puerta.

Is Britney Spears Engaged One More Time? https://t.co/YBGGSPqN4U pic.twitter.com/C1IcPa7AJW

— Uli Schaefer (@mb4uli) January 11, 2018