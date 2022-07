Soñar con tu ex: los significados que no imaginabas de esto

Siempre queremos saber cuál es el significado de los sueños que tenemos, sobre todo cuando estos se repiten o incluyen a personas cercanas, algo que nos puede preocupar. Muchas personas tienen sueños recurrentes que, sin saberlo, pueden tener ciertas explicaciones o significados. Hay quienes no le atribuyen importancia, pero Sigmund Freud afirmaba que durante el sueño se libera el inconsciente, lo que nos puede ayudar en momentos de crisis existenciales o problemas emocionales.

Y es por eso que semana a semana te mostramos el significado de algún sueño específico y hoy quisimos terminar con la intriga de uno que quizás muchas veces te ha visitado y te ha dejado intranquila.

Y es que la importancia de la interpretación de los sueños con un ex novio, puede ayudarte a ser más feliz y a cerrar una etapa todavía abierta.

El portal Esoterismos.com publicó un artículo con varios significados, ya que no siempre la circunstancia del sueño con el ex, es la misma.

Es importante el matiz:

Si hace poco que has roto con una persona, que esa persona forme parte aún de tu vida, esté en muchos de tus pensamientos es normal. Existe un periodo de «adaptación» cuando se terminan una relación.

En este caso soñar con un ex, podría ser parte del proceso de adaptación. Tienes recuerdos y vivencias que pueden verse reflejados en los sueños. No te angusties, no trates de buscar explicación, poco a poco tus sueños irán variando.

Si estás sometida a estrés, tensión en tu relación de pareja, o problemas laborales o familiares. Los sueños a veces son una válvula de escape para liberar tensión

Ejemplo de interpretación de sueños

Tienes pareja incluso te vas a casar pronto y sueñas con un ex novio, ¿por qué?

No quiere decir que no ames a tu pareja, el ser humano tiende a temer a los cambios, si te has comprometido o te vas vivir con tu pareja o a casarte es un cambio. Es posible que aunque quieras dar el paso algo en ti se rebele y quiera escapar.

Quizás aunque por un lado quieras comprometerte sientes que tendrás que renunciar a cosas.

Tener un sueño con un ex novio, es como ir hacia atrás en el tiempo, seguramente mientras soñabas sentirías desasosiego porque te faltaría algo, (tu pareja actual). Inseguridad, temor al futuro suelen estar detrás de estos sueños.

Como los sueños se forman de recuerdos y cosas que has vivido, seguro hay momentos que viviste con tu ex pareja que fueron bonitos, que recuerdas o que por el contrario te gustaría olvidar.

Hace mucho tiempo que no ves a tu ex, y de repente un día sueñas con él, ¿por qué?

Esto no tiene nada de extraño. Aunque pueda parecerlo, puedes ir caminando por tu ciudad y de repente encontrarte con alguien que llevas años sin ver.

De la misma forma durante el día de forma consciente o inconsciente, puedes haber leído un libro, visto una película escuchado una canción que te recuerde a una persona (tu ex), la mente es impredecible, y une recuerdos y vivencias en forma de sueño.

Psicoanalistas dicen que este sueño con el ex indica nostalgia, un proceso de duelo por la ruptura (Cortesía)

Una amiga puede haberte contado un problema que ha tenido con su pareja, y luego tu soñar una situación similar con otra persona. Los recuerdos se impregnan también de cosas que nos cuentan otras personas cercanas.

Si estás pasando un mal momento emocional estás sola o mal con tu pareja.

Soñar con un ex novio, puede implicar que estás insegura y triste con tu relación de pareja (no implica no quieras a la persona, solo que te sientas mal, decepcionada en ese momento).

Soñar con un ex novio puede significar un escape, sea porque incluso en sueños al estar con tu ex novio sientas que «algo no cuadra». Lo que no cuadra es que aún en sueños no eres la misma persona que eras hace un tiempo (cuando estabas con ese ex novio).

Estás en pareja y feliz pero pasas un mal momento laboral, o estás estresada por temas de trabajo, familiares etc. ¿A qué viene soñar con un exnovio?

Puedes preguntarte: ¿si tengo otra pareja y estoy feliz porqué ahora sueño con …? Antes hemos comentado que los sueños se basan en nuestros recuerdos y vivencias, tu ex es parte de tu pasado como lo son compañeras del colegio, amigas, personas con las que has estado.

Puede que sin darte cuenta, hayas hablado o visto algo que te recuerde a la época de tu ex novio. Una película, una persona, un lugar, un aroma (ejemplo, has estado con alguien que usaba la misma colonia que tu ex novio). Ese hecho ha «disparado» el recuerdo. Asociado a ese recuerdo está tu ex novio porque es lo que viviste en aquellos momentos.