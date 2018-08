Maleja Restrepo es una de las influenciadoras más importantes de Colombia, desde pequeña ha trabajado en la televisión nacional como presentadora y actriz en diferentes programas. Sin embargo, su credibilidad aumentó desde el momento en el que entró en el mundo de YouTube al lado de su esposo 'Tatán' Mejía. Lo que hizo Tatán para que Maleja lo deje ir a una despedida de soltero.

Aunque con cada una de sus publicaciones revoluciona las redes sociales, esta vez dejó a más de uno con la boca abierta. El motocrosista demostró su lado más romántico y detallista con la presentadora, pero con un final bastante inesperado dejando miles de comentarios.

Los detalles en una relación, sin duda, hacen parte de esa etapa de coqueteo, con el fin de impresionar a la otra persona, pues si bien esto es cierto no solo se limita durante el noviazgo, sino en todo momento y eso lo sabe Tatán y Maleja. Abriendo la puerta del carro, pagando las cuentas, invitando a alguien especial (y es mejor si no es de la ciudad) a una cena e incluso hacer lo que no le gusta hacer (Yoga), mejor dicho todo un caballero, pero todo con una finalidad dejarlo ir a la despedida de soltero de Sebastián Vega.

Mientras Tatán escribió en su publicación: "Haciendo MatriPuntos para poder acompañar a mi amigo en su despedida, si junto 20 mil mensajes en este vídeo me dejan ir, los amo, comente 👍 si quiere que vaya o 👎 si no quiere #ApoyemosaTatan grande Manuela y a ti amor de mi vida Maleja".

Maleja le respondió: "Todas necesitamos una amiga como Manuela . Así que toma lo tuyo Tatan Mejia👎🏽. Este fin de semana ya tenemos plan"

Por supuesto que los seguidores también respondieron a la jocosa invitación y la mayoría voto a favor del papá de Guadalupe y Macarena, pero por ahora qué decisión tomará la familia.

"Matripuntos jaja", "Dale permiso Maleja, él es juicioso", "Tatan ve y se feliz. Nosotros nos encargamos de entretener a Maleja", "Juepucha, se va este hombre a conocer el mar", "Tatan te apoyo hermano… Sí se puede", "Pobre criatura jaja, ¿te dejaron?", escribieron algunos de sus seguidores.

