Carmen Villalobos decidió hablar sobre supuesta infidelidad

¿Qué más podemos decir…? ¡Ufff! Cata y Santi se pusieron muy intensos… 🔥🔥🔥 #SSSHP3 @cvillaloboss @robertomanrique13

A post shared by Sin Senos Sí Hay Paraíso (@sinsenossihay) on Aug 24, 2018 at 9:36pm PDT