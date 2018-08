"Quien realmente pueda generar un cambio positivo en otro es un influencer": Stephanie Cayo

Stephanie Cayo, a sus 30 años, ha forjado una de las carreras más solidas dentro de la industria del cine y televisión en América Latina. A su vez, y como corresponde en estos casos, se ha convertido en imagen de grandes marcas de cosméticos como Esika.

A pesar de esto, la talentosa peruana no solo ha usado su imagen para promocionar las diferentes producciones en las que participa: también quiere llevar un mensaje mucho más profundo a su audiencia. De esta manera, a través de sus redes sociales y en sus entrevistas ha dado su opinión frente a los diferentes problemas que agobian a la sociedad actual, dejando tras ellas un halo de empoderamiento en su significado más genuino.

Por esta razón, la actriz le contó a Nueva Mujer un poco de sus nuevos proyectos, su vida familiar y también su visión sobre el rol de la mujer dentro de la sociedad.

Como imagen de las marcas que representas, ¿qué quieres transmitir?

Yo creo que a lo largo de mi vida lo que he querido hacer es reflejar el poder que tiene la mujer. Nosotras podemos hacer mil cosas a la vez y cautivar a los que tenemos a nuestro alrededor simplemente con hacer lo que nos apasiona.

¿Qué significó para tí rodar tu primera película?

Esperé bastante por una oportunidad así y creo que hice bien. Trabajé con el ganador del premio Goya, el director Daniel Monzón, galardonado en 2010. Fue una experiencia de aprendizaje, porque cayó en una etapa profesional en la que estaba definiendo qué quería hacer con mi arte.

Por años has trabajado en proyectos de actuación en el exterior. ¿Crees en ese dicho de que para ser un artista exitoso hay que triunfar en Hollywood?

Es el mercado más competitivo. Por mi parte, tomé el camino de elegir buenos proyectos y mejorar mi arte. Enfocarme en presentarme en audiciones y prepararme, no tanto en el ir a fiestas y hacer relaciones públicas.

A lo largo de tu carrera no solo se ha destacado tu trabajo como actriz sino también tu apariencia. Hoy que el feminismo es un tema fundamental. ¿Qué opinas de la valoración de la mujer, entre físico y talento?

Ha sido difícil que nos escuchen y nos vean por lo que hacemos. La historia siempre ha sido así. Ahora podemos estudiar una carrera y tenemos voz. Pedimos igualdad, esto ha pasado desde que tengo uso de razón. Eso es algo que tiene que seguir: el trato, sueldo y oportunidades iguales con relación al hombre, pero para que eso pase tenemos que dejar la envidia entre nosotras. El apoyo es básico.

¿Cuál crees que es el camino para que nosotras podamos salir adelante en términos de igualdad?

Yo creo que por medio de la unión, trabajar en equipo, dejar de sentir esos celos que lo único que hacen son crear muros entre nosotras . Al final de todo estamos con un mimo propósito, ser felices. La sororidad tiene que ser esencial, alegrarnos de nuestros éxitos, preguntar realmente ¿cómo estás?, dejar de lado las conversaciones superficiales que no llevan a nada. Hay que pedir, hay que hablar y contar las cosas que nos pasan, no quedarnos calladas.

Creo que la única manera de crecer, aprender y evolucionar es compartiendo, uniéndonos, pidiendo la igualdad, exigiendo las mismas oportunidades, los puestos importantes, o lo que nos pagan. Hay que pedir, hay que hablar y contar las cosas que nos pasan, no quedarnos calladas.

Luego de una amplia carrera en la televisión , ¿cuál fue tu principal sueño y cómo lo conseguiste realizar?

En mi caso, mi sueño siempre ha sido viajar, vivir las diferentes culturas, que me encantan. En los diferentes países en los que he estado he aprendido mucho y he podido desenvolverme en mi arte. Además, he podido aprender sobre qué quiero hacer a través de mi oficio. También, para lograr mis objetivos, me inspiro en diferentes personas, de lo que veo de lo que aprendo, de los diferentes estilos de cine, profesores, directores.

¿Qué consejo le darías a las personas para conseguir lo que desean?

Es liberarse de todos los miedos, liberarse de cualquier inseguridad, rodearte con personas que te apoyen, que te inspiren y alejarte de aquellos que no te inspiran. Al menos ese es mi consejo, yo vivo así.

No tienes que pelearte con nadie, simplemente buscar personas que te inspiren y que compartan tu misma filosofía de vida, que te ayuden a mejorar. También aportar algo positivo a la gente que te sigue, porque esa es la responsabilidad más grande de las personas que tenemos una voz o una plataforma grande de personas que nos siguen: esa es la verdadera influencer, la persona que realmente puede hacer un cambio positivo en otra.

¿Cómo son el tipo de personas que inspiran a Stephanie Cayo?

Definitivamente, las mujeres de mi casa. Mi abuela es una mujer trabajadora, que no necesitó de ningún hombre para cumplir sus sueños, se quedó muy joven viuda y huérfana de pequeña. Mi madre, mis hermanas. Las mujeres que van tras sus sueños, la mujer con un mensaje.

Hace poco menos de seis meses te casaste con Chad Campbell, en el Centro Histórico de Cartagena de Indias. ¿Cuál consideras que es tu herramienta de seducción, si hablamos de maquillaje?

La pestañina es la que te suma a la hora de tener unos ojos coqueto. Y en la noche me aplico el suero que es el que hace que te crezcan las pestañas, labial, y base.

Esta es la rutina de belleza de Stephanie Cayo

DÍA

-Lavar su cara

-Ponerse un astringente natural, con manzanilla, porque es calmante para la piel.

-Usar hidratante para pieles sensibles

-Usar bloqueador con un poco de color.

-Base, dependiendo de cuánto quiere que la cubra o cuántas horas la va a usar.

NOCHE

-Desmaquillarse muy bien.

-Limpiar con jabón para pieles sensibles.

-Aplicarse crema en puntos para hidratar, dependiendo del clima y la ciudad donde esté.

TE RECOMENDAMOS EN VIDEO