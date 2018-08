Estefanía Borge es reconocida por su amplia carrera actoral y actualmente por su participación en el reality de televisión 'MasteChef Celebrity', pero al parecer las polémicas siempre han estado entorno a su vida y sus relaciones sentimentales no son la excepción. La razón por la que Estefanía Borge no expone a su esposo en redes.

A inicio de año se rumoró la separación de la cartagenera con el empresario, Jorge Grisales, a quien conoció hace más de siete años luego de protagonizar un triángulo amoroso que la dejó mal parada pues su actual esposo, estaba casado con Claudia Matallana, pero justo cuando ella estaba a punto de dar a luz su esposo la dejó.

Según Claudia dio a conoce que conoció a Estefanía en un cumpleaños de su suegro luego de que un amigo la invitara porque se encontraba sola, meses después fuimos a Medellín y él me dijo que saliéramos con ella, me extrañó que hablara con ella. Después de la comida, la actriz pasada de copas le dijo a la mujer en estado de embarazo "yo quiero ser parte de su vida, la conexión que tengo con él es única, no es que quiera algo porque yo te respeto pero si me gustaría salir con él sin ti".

Jorge se ausentaba de la casa "por viajes laborales", a pesar de que ella se encontraba en embarazo luego de que perdieran un bebé. Faltando un mes de dar a luz "me di cuenta que él se fue a Barranquilla para verse con Estefanía, los vieron comiendo y rumbeando (..) mi bebé nació en febrero y a los 3 días de dar a luz, él me confesó que estaba con ella y que se iba de la casa" dijo la mujer.

Claudia quedó devastada, viajo a Medellín con su bebé recién nacida "no le importó dejarme a mi y a mi hija recién nacida, todos los vieron juntos y no me dijeron nada por mi seguridad, pero todo se dio a conocer (…) esa mujer se metió en mi matrimonio y daño el hogar que yo había construido, un día ella me llamó a decirme que me respetaba pero me pareció muy cínica, y le grité que eso no era así porque no respetó mi matrimonio y mucho menos mi embarazo".

Claudia logró superar este incidente y Estefanía siguió su relación con Jorge, un año después, la actriz quedó embarazada de Salomón y ni ella ni su pareja dieron declaraciones al respecto.

Hoy en día Estefanía mantiene su relación alejada de las redes sociales, y a pesar de los rumores del divorcio, la actriz sigue conservando su hogar y su familia.

