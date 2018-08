'Mala mía', del cantante Maluma, es una de las canciones que más a dado de que hablar últimamente, por su polémica letra y portada, unas características muy similares a una manera de describir a 'Epa Colombia'. Aunque algunos no creyeran que la colombiana pudiese ser más polémica, desde su visita en el Museo de Louvre, el Mundial de Rusia y otros tantos, lo hizo, interpretando de una manera muy controversial la canción anteriormente mencionada. La épica respuesta de 'Epa Colombia' a los que la criticaron por video de Maluma.

En el video aparece la youtuber acompañada de dos personas más, en ropa íntima de color negra, haciendo algunos movimientos sensuales sobre una cama. Además, no solo realizó la publicación sino que le hizo publicidad por medio de sus historias de Instagram comentándole a sus seguidores que etiquetaran al cantante en los comentarios de sus publicaciones.

La épica respuesta de 'Epa Colombia' a los que la criticaron por video de Maluma:

A las pocas horas de publicar el video logró mas de dos mil comentarios, algunos apoyándola, otros criticándola.

"¡Uy no! Que pena etiquetar a Maluma, ese video no es nada artístico, que va a querer ver eso tan vulgar, estas loca", "Los vídeos de la Epa son buenos, pero como dices esto se paso no nada sexy es muy vulgar, no me gusto", "Que porquería, nada que ver, cada vez peores videos", "Epa es original en sus vídeos y la he apoyado por su personalidad, pero esto no me gustó en lo más mínimo porque esto no es sexy es vulgar y asqueroso", escribieron algunos.