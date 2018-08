Luego de que Johanna Fadul interpretara a 'Daniela', en 'Sin tetas sí hay paraíso', se ha convertido en una de las mujeres con más reconocimiento. Aunque actualmente se ha alejado de las producciones por medio de sus redes sociales sigue actualizando a sus seguidores de su día a día, pero sin duda su última publicación dejó con la boca abierta a más de una. Johanna Fadul habla de la mujer que le envía fotos desnuda a su esposo Juan Sebastián Quintero.

En sus historias de Instagramm confesó, algo molesta su inconformidad con algunas mujeres que no respetan su matrimonio, pues aunque llevan más de cinco años bajo el compromiso, algunas mujeres le envían imágenes desnudas. Luego dio a entender que por su trabajo Juan Sebastián hace escenas subidas de tono, pero es por su profesión.

"Hola mi gente linda, ¿cómo van?. Oigan, yo no sé qué le pasa a las viejas, bueno no son todas pero sí muchas. Es que no se dan cuenta o no saben que Juan Sebastián Quintero, mi esposo, es un hombre casado hace casi 5 años. No entiendo cómo pueden haber viejas que saben que es un hombre casado, se le empeloten", dijo la actriz.