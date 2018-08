La gran noticia que dio Javiera Suárez a sus seguidores

Javiera Suárez no la ha tenido fácil: luego de los meses en los que vivió una complicación en su cáncer que la hizo retomar terapias más agresivas, la periodista partió a Estados Unidos a buscar más opiniones sobre su enfermedad.

De vuelta en Chile, Javiera comparte publicaciones de su vida en familia, también reflexiones y buenos deseos para sus seguidores.

Esta vez la periodista tuvo buenas noticias para ellos: en su última foto, contó que está recuperando las fuerzas y que incluso retomará el ejercicio.

"Día de inmuno y quimio! Gracias a Dios, tolero ambas muy bien!!! Agradecida de poder acceder a estos tratamientos!! Y más agradecida aún, por lo bien que me he sentido!!! Ya agarro a Pedrito sin problemas y eso que pesa como 12 kilos!!! Y esta semana retomo el deporte!! Con todo!! Gracias a uds!!!! Por sus lindos mensajes, no los respondo porque son muchos, pero sí los leo y me llenan el alma!!", escribió.

Te recomendamos