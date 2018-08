El grave problema de salud que sufre Wilma González: podría perder la visión y la audición

A Wilma González le llueve sobre mojado. Además de la frágil situación económica por la que pasa, hoy una grave afección de salud compromete su visión y audición.

En sus historias de Instagram, la modelo relató que padece una seria sinusitis que ya ha comprometido sus ojos y sus oídos, pues se sumó a una infección paralela a la enfermedad.

Nueva Mujer El fuerte desahogo de Wilma González: "Realmente me siento abrumada" Además, se descargó contra quienes de alguna forma le han fallado: "Me lo van a pagar".

Wilma agradeció el apoyo de sus seguidores y relató que está en constante atención médica: "No me he mejorado mucho con antibióticos, veo borroso y no oigo casi nada. El segundo paso son corticoides o corro el riesgo de no escuchar y tener vértigo que afecte mi motricidad".

