Pamela Díaz arremete contra los animadores de Viña: "María Luisa es una persona que no sé si le suma mucho al Festival"

Si hay alguien de quien siempre tiene algo que decir, esa es Pamela Díaz. Y es que después de los descarnados comentarios sobre Carola de Moras, la 'Fiera' demostró que no se guarda nada.

Y es que el anuncio de los nuevos animadores del Festival de Viña no dejó a nadie indiferente: durante el programa 'Intrusos' la animadora de Chilevisión dio su opinión respecto a Martín Cárcamo y María Luisa Godoy.

"Yo creo que María Luisa es una persona que no sé si le suma mucho al Festival. Hay una expectativa, un morbo a ver si lo va a hacer bien, si se equivoca o no se equivoca; el vestuario, el maquillaje, y aquí me pasa que no hay mucho de eso", comenzó diciendo.

Además, aclaró: "No tengo mala onda con María Luisa ni menos con Martín. Pero no sé si es la persona que tú digas ‘¡oh! vamos a ver el Festival de Viña por los animadores’. En general la gente no va por eso".

"Yo creo que lo van a hacer bien. En ningún momento he dicho que lo van a hacer mal", agregó, diciendo además que "hubiera puesto a la Diana con Martín un día, otro día a la Tonka con (Sergio) Lagos, otro día a la María Luisa con Nacho Gutiérrez, o con Pancho Saavedra. Y el último día hubiera puesto algo distinto. Siempre he dicho que me hubiese gustado ver a Cristián de la Fuente con alguna extranjera".

Preguntada por la química que tienen los nuevos animadores con respecto a Carola de Moras y Rafael Araneda, Pamela aseguró que hay "Menos. Por último la Carola levitaba en la belleza, una cosa impresionante. Y supimos recién que no tenían química cuando el Festival se había terminado".

