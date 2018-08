La confesión de Susano José en la despedida de MasterChef:

'MasterChef Celebrity' sigue dando sorpresas. Esta vez la salida de Susano José revolucionó las redes sociales frente a las lágrimas por parte de él, de sus compañeros y hasta de la presentadora demostraron que fue una de las despedidas más duras del programa, no solo por lo buen cocinero que demostró ser, sino por su actitud a la hora de enfrentar los retos.

En una entrevista que le realizaron, todavía con tristeza, confesó que el reality de cocina ha sido una experiencia inolvidable, donde conocio rincones del territorio nacional que nunca se imaginó, nuevos amigos, mucho aprendizaje y el deseo de vivir en Bogotá (porque su vivienda está establecida en Miami, Estados Unidos).

Cuando le pidieron hablar sobre los jurados no dudo en expresar su cariño hacia el chef Nicolás, ya que para él es el juez que le dio más sabor a la cocina, una gran persona y un gran chef. A la hora de hablar de Jorge Raush no dudó en decir que es un fanático de su trabajo, su cocina, su creatividad y sus logros. Y del chef Christopher no dudó en confesar la sorpresa que se llevó con las palabras que le dijo al final, "te vas como un campeón porque te vas de la cocina conquistando algo que es muy difícil y es el estilo, la rebeldía".

Sin duda, Claudia Bahamón fue una de las grandes amigas que se llevó no solo por su papel como presentadora sino por el clic que hicieron, acompañándolo con sus papel de la 'Mamá de Susano José', sus chistes a la hora indicada y en su papel como cocinero.

"Es la mujer más bella de la televisión colombiana, que capacidad de conectar con la gente desde el día uno me abrazo y me hizo sentir como de la familia. Quisiera casarme con una mujer como ella, yo creo que la encontré con una barranquillera del que estoy profundamente enamorado", añadió.

Por último confesó que Variel es uno de los concursantes con el que más tuvo empatía, sobretodo en su última etapa del programa, es por eso que le dedicó unas tiernas palabras y sin duda el título de su amigo.

La confesión de Susano José en la despedida de MasterChef:

Esta es la emotiva reacción de Susano José tras su salida de #MasterChefCelebrity. ¿Qué mensaje quieres enviarle? → goo.gl/AYA5Kq Posted by Canal RCN on Monday, August 27, 2018

Por su parte los seguidores no dudaron en comentar sobre el dolor que les da su salida en el programa y algunos comentarios hacia los concursantes que continúan.

"La verdad susano José cocinada muy bien era innovador arriesgado, no sé qué hace Estefanía y y Catalina, aunque cocinan bien su actitud no es de una persona ganadora, es de una persona arrogante", "Que lástima que mientras Susano le haya dicho cosas bonitas a ese señor Carlos, él esté feliz de que él haya salido", "Que tristeza que saliera Susano, pero bueno le va a ir mejor que a muchos de los que están ahí porque no siempre el que gana es el mejor y al los que no ganan les va mejor", escribieron algunos.

Te mostramos en video: