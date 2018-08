El día que Juan Gabriel y Michael Jackson cantaron juntos

Juan Gabriel murió el 28 de agosto de 2016 en la ciudad de los Los Ángeles, California, misma que vio nacer a Michael Jackson ese día pero de 1958. Parece curioso que ambas estrellas compartan esa fecha, pero cuando se trata de dos de los ídolos más grandes de la música, nada es coincidencia Ambos músicos tenían un talento indiscutible para cantar y componer, pero también enloquecían con las lentejuelas y la ropa extravagante, además de que tenían la habilidad para bailar como ningún otro. Sin embargo, un hecho que no muchos recuerdan es que ambos colaboraron juntos para una canción en honor a los afectados del 9/11, cuando las Torres Gemelas en Nueva York fueron blanco de un ataque terrorista.

La iniciativa fue por parte de Jackson, quien además de donar para apoyar a las víctimas, invitó a algunos amigos para realizar un concierto, entre los que se encontraban Aerosmith, N'SYNC y Mariah Carey, entre otros. La idea del tema nació después de los ataques de Los Angeles en 1992 pero no se grabó sino hasta 2011. "What More Can I Give?" convocó a todos los artistas dispuestos a colaborar con la causa y debido a la enorme respuesta obtenida, el intérprete buscó hacer la versión en español con los artistas del momento.

Al llamado acudieron Ricky Martin, Shakira, Alejandro Sanz, Luis Miguel y por supuesto Juan Gabriel, entre otros. Al igual que la primera vez, el tema no logró ver la luz sino hasta 2003.

A pesar de que no cantaron en un escenario frente a frente, los fans se han atrevido a decir en varias ocasiones que ambos cantantes tienen muchas similitudes, no sólo en el talento, sino en el estilo.El punto de comparación más impresionante es quizá con el tema Hasta que te conocí; donde Juan Gabriel aparece con un atuendo negro con bordados de oro, muy similar al que Michael Jackson usó para el álbum Dangerous.

