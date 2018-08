Critican a Adamari López por verse demasiado "descuidada" y "subida de peso"

"No puedo entender por qué Adamari no se pone a dieta. Trabaja rodeada de bellas mujeres con espectaculares cuerpos, ¿cómo es posible que eso no la ha motivado a bajar 30 libras mínimo?", escribió una usuaria, mientras que otra aseguró que es "triste" que no le digan que se debe vestir mejor.