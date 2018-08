¡Buenas noticias! La película 'La Razón de Estar Contigo' tendrá una segunda parte

Recientemente, se dio conocer que la película 'La Razón de Estar Contigo' tendrá una secuela protagonizada nuevamente por el veterano actor Dennis Quaid junto con Josh Gad, quien dio la inolvidable voz al querido perro, Bailey.

La cinta contará con un papel principal interpretado por la actriz Betty Gilpin, y también estarán en el reparto los actores Marg Helgenberger, Henry Lau y Kathryn Prescott.

A pesar de que la primera película no recibió buenas críticas por lo medios especializados, fue respaldada por el público, quien quedó completamente encantando con la historia. Si aún no has visto la primera entrega, aquí te dejamos el tráiler y una breve sinopsis:

Un perro intenta descubrir su propósito en la vida a medida que va pasando por distintos dueños. A través de diversas reencarnaciones como Toby, Bailey y Buddy, un mismo perro tendrá la oportunidad de vivir tres vidas distintas y así descubrir el propósito de su existencia al lado de los humanos.

Tráiler de la primera película 'La Razón de Estar Contigo'

La secuela será estrenada el 19 de mayo de 2019. Hasta el momento no se conocen más detalles.

Te recomendamos leer:

Nueva Mujer ¡No los creerás! 10 datos curiosos de la terrorífica película ‘El Exorcista’ La cinta ha sido catalogada como una de las mejores películas de la historia.