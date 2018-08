La insólita respuesta de Benjamín Vicuña para explicar el 'like' que le dio a Pampita

Hace menos de una semana, el actor Benjamín Vicuña se vio envuelto en una polémica luego de que se le "escapara" un 'me gusta' en una imagen de su expareja en Instagram.

Se trata de una fotografía en la que aparece Carolina "Pampita" Ardohain en un gimnasio, y que fue publicada por la cuenta de fanáticos pampita.2018.

El gesto causó revuelo en la red social, debido a que la pareja terminó su relación hace aproximadamente tres años por los conflictos de infidelidad del actor con China Suárez, con quien actualmente tiene una hija.

Pero justo luego de darse cuenta de lo que había sucedido, el actor borró el corazón. Un lento actuar para los cibernautas, quienes sin pensarlo tomaron capturas del hecho.

El gesto con que Benjamín Vicuña demostró su interés por Pampita

Curiosos por saber más al respecto, el programa Intrusos de Argentina aprovechó la oportunidad para preguntarle al actor por el escurridizo 'me gusta'.

Sin embargo, recibieron una insólita respuesta, ya que Benjamín Vicuña aseguró que no sabe cómo pasó y se mostró extrañado por el revuelo mediático.

"Mira si voy a ponerle un coso en una página de una seguidora de coso… No sé, no sé de qué se trató, no sé cómo sucedió", dijo.

"Pero tampoco es para armar una polémica ni mucho menos. Ya está. ¿Qué vamos a hacer?", añadió.

Pero eso no fue todo, pues ante la insistencia de uno de los periodistas, comentó que "¿cómo voy a hacer una tontera así?… Es un poquito raro lo que pasó".

"Tampoco voy a decir que me hackearon, ni que fueron los rusos, pero no sé qué pasó", dijo, explicando que su relación con su ex es bastante buena.

