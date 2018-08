Silvina Varas reveló cuál es la relación que hoy mantiene con Ignacio Lastra

Cuando comenzó 'Doble Tentación' ingresaron diversas parejas, pero durante el reality, algunas de ellas se separaron dando espacio a nuevas relaciones dentro del mismo programa. Ese fue el caso de Ignacio Lastra y Silvina Varas.

Ambos entraron juntos al reality, no obstante, luego de continuos quiebres y discusiones se separaron. Lastra comenzó una relación con Lisandra Silva, y luego se quedó con Julia Fernández, y Silvina se retiró muy afectada de 'Doble Tentación', pues no soportaba verlo con otras mujeres.

Silvina retomó su vida como estudiante de nutrición, pero muchos no la olvidaron. En su cuenta de Instagram, fue preguntada por su experiencia en el reality y cómo es su relación actualmente con Ignacio Lastra.

"Una respuesta general: no, no hay contacto con él. Solo buenas vibras. Y no, no estoy enamorada, ni quisiera cambiar algo. Ha pasado tiempo y esto no es tema. Como siempre lo hice… Solo le desearé lo mejor", escribió.

Te recomendamos