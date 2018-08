La polémica opinión de Paulina Nin sobre el acoso que provocó críticas

El sábado se emitió un nuevo episodio de 'La Divina Comida', que en esta oportunidad tuvo como invitados a los actores Cesar Sepúlveda y Patricio Strahovsky, además de las presentadoras de televisión y locutoras radiales Matilda Svensson y Paulina Nin.

Fue esta última la que desató la polémica debido a sus dichos sobre el acoso, ganándose el inmediato repudio de los televidentes.

"A todas las acosaban ¡Qué terrible!. Entonces cuando empiezan con el acoso contra Abreu, o sea si tú no querías hacer algo por qué lo hacías", comenzó ironizando la animadora.

Sus dichos causaron desacuerdo entre los comensales, siendo César Sepúlveda el primero en debatirle: "Es un tema delicado. (…) tú tuviste las herramientas"

No obstante, Paulina Nin se mantuvo en su postura: "Perdón, no es gente que no tenga las herramientas lindo, es gente que dice ‘para llegar donde quiero llegar tendré que hacerlo no más".

Mira algunas de las opiniones en redes sociales:

#LaDivinaComida que mierda la Paulina Nin bajandole el perfil al acoso, como si fuera algo tan liviano de contar y vivirlo, ni un respeto pic.twitter.com/KxVuQVz6uU — Paty Ortega (@patriciaortegaS) August 26, 2018

Paulina confunde el acoso con usar a una persona con $ y poder, para que la mantenga y escalar en el sistema (cosa q también está mal).

El acoso no tiene consentimiento de la persona afectada,no te gusta, te incómoda, asusta, o es recíproco no tiene tu aprobación.#LaDivinaComida — Lissa D'Angelo (@LissaDangelo) August 26, 2018

#LaDivinaComida La sra. Paulina necesita clases de empatía urgente. Impresiona la indolencia cn la q habla del acoso. Solidaridad de género cero. La cagó. Vergüenza ajena. 😒 — Cristian (@casellaschile) August 26, 2018

Paulina Nin hablando estupideces sobre el acoso en 3… 2… 1… #LaDivinaComida — Ana Marisol CP (@anamarisol_cp) August 26, 2018

#ladivinacomida Paulina Nin no puede generalizar y hablar así del acoso… no puede justificar a los manipuladores psicológicos y abusadores 😡😡😡😡😡😡 — Álvaro Burgos Carrillo (@alvaro_burgos) August 26, 2018

Me gusta la autoestima que tiene la Paulina, creertela esta genial, lo fome es su forma tan radical de expresar lo del acoso, fue fuerte, lo bueno es que la Matilda le dijo su vivencia, la escucho y la entendió. Solo hace falta tener empatía 🤗 #LaDivinaComida — Lafken N (@LafkenN) August 26, 2018

En serio, por qué las figuras de la tele del 90 hacia atrás desacreditan el acoso, minimizan el tema? Síndrome de Estocolmo, mala leche o simple estupidez? #LaDivinaComida — Francisco Retamal (@panchocinepata) August 26, 2018

