La certera respuesta de Kathy Salosny al ácido comentario de Luis Gnecco sobre su programa

Este viernes, el actor Luis Gnecco se lanzó con todo contra el programa de Kathy Salosny 'No Culpes a la Noche', a través de su Instagram, donde tras criticar que se hablara de Patricia Maldonado en el espacio y se discutiera de farándula, agradeció no haber sido seleccionado para conducir el late.

"Alguna vez audicioné para conducir este late, lo que me hizo mucha ilusión. Los productores me hablaban que iba a ser lo más parecido a aquellos lateshows gringos de conversación interesante y desfachatada. Bueno… después de ver esto, supongo que hay que estar agradecido de no haber sido seleccionado", escribió.

Sus dichos causaron revuelo en redes sociales y llegaron a ojos de Salosny y del editor del programa, Marcelo Saavedra, quienes utilizaron diferentes plataformas para responderle.

"Con todo lo que yo te admiro, honestamente no era necesario. Al parecer no has visto el programa con todos los temas y contenidos que hemos tenido. Tengo un tremendo equipo que defiende y trabaja desde una línea editorial seria para hacer un programa que instala esos temas diversos que hoy son parte del diálogo y discusión permanente. Es sólo un día de relajo, no merecemos tu comentario", escribió la animadora.

Además, Saavedra contestó a través de LUN los dichos de Gnecco, declarando: "Que no te hayan elegido -como conductor en la audición- fue la mejor decisión porque aunque seas buen actor, hubiera sido un desagrado trabajar contigo".

Mira este video