Francisca García-Huidobro cuenta la verdad detrás de su gran tatuaje

Sorpresa causó la animadora Francisca García-Huidobro, luego de mostrar el extenso tatuaje que cubre su espalda a través de una imagen en Instagram.

Se trata de una serie de estrellas en diferentes colores que se ubican desde la parte superior y hasta el final de su dorso, en un trabajo que comenzó cuando apenas tenía 18 años. "No es que me hice todo de una", comentó a La Cuarta.

¿Pero qué significan estos símbolos? Según comentó la animadora al medio, el proceso comenzó en la década de los '90 y continuó el año 2005 luego del nacimiento de su hijo.

"Desde ahí he ido tatuándome en diferentes países y situaciones, tengo una estrella de Madrid, Nueva York, Buenos Aires", contó.

"Cada una de las estrellas es una persona, algunos de mis sobrinos piensan que ellos, pero en realidad, me gustan los tatuajes, especialmente donde no me los veo", dijo.

"La primera es mía, la segunda es Joaquín, tengo una verde ravotril que me hice en España, la sexta es roja, por la Roja, me la hice cuando Chile ganó la segunda Copa América, todas tienen historia", agregó.

Sin embargo, el proceso aún tiene para rato ya que su plan es llegar hasta el final de su espalda, y para eso, aún le quedan algunas estrellas por añadir a su colección.

"Me quedan cinco o seis, creo que el 2021 estaremos listos", reveló Francisca García-Huidobro.

Te recomendamos: