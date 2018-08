Así fue la boda de ensueño de la hija de Giselle Blondet

Happy wedding day!!!! Llegó el tan esperado día y amanecí con mis dos hijas que tanto amo! Que rico que pudimos despertar juntitas como en los viejos tiempos! Mi #tormentatropical @gabriellatrucco se me casa con mi #flaco William y no puedo estar más feliz. Que Dios los acompañe este día y siempre! #gabriellaandwilliam #feliz #bendecida 👰🏻❤️❤️❤️❤️❤️

