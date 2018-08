Así luce hoy en día Lorena Meritano

Sin maquillaje, ni filtros, ni poses puedo mostrarme porque insisto y seguiré insistiendo: Esos estándares de belleza que resaltan los medios con adjetivos calificativos poco acorde a la imagen que nos muestran, construyen sociedades de niñas, niños y adultos enfermos y frustrados. Todos somos responsables. Seamos menos hipócritas, menos superficiales y mas cuidadosos. Yo me amo toda, en cuerpo y alma. Cuando estuve mutilada, y hoy reconstruida y con mis cicatrices. Me amo y acepto siempre. No sigan buscando La Belleza efímera, hombre y mujeres, esa no dura nada. Nací y moriré Real. Me he aceptado, respetado y amado como soy. Soy una "Mujer Real ". Así me sentí siempre, en todas las circunstancias de mi vida. No soy hipócrita, soy auténtica y mi mensaje fue y será siempre: " Lo Esencial es invisible a los ojos" #lorenameritano #lorenasobreviviente #julio #2018 en casa.🇦🇷🦋🙏

