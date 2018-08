¿Niña o niño? Laura Spoya confirma el sexo de su futuro bebé en redes

¿Será un Kevin o una Brittany?… Así fue como la influencer y modelo, Laura Spoya sorprendió a sus seguidores en las redes sociales al revelar finalmente el sexo de su bebé en redes sociales.

La ex Miss Perú, detalló en youtube que su bebé será una Brittany, es decir, ¡una niña!.

La mamá primeriza se abrió con su público para compartir esta hermosa experiencia.

La modelo de 27 años, explicó que se sometió a una prueba de sangre para poder conocerfinalmente el sexo de la bebé.

También quiso compartir con todos sus fans que ya tiene el nombre de la niña.

El video de la influencer limeña, acumuló más de 60 mil vistas en pocas horas y cientos de comentarios de mujeres, que al igual que ellan, se sienten identificadas con cada una de las etapas de la dulce espera.

"La Brittany me tiene controlada y cada vez que, como una pizza, la Brittany hace que me hinche como una papa. Sí, la Brittany ha decidido que no le gusta comer pizza y no le gusta comer pan. No" indicó la ex Miss Perú en Instagram.