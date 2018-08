Así respondió la mamá de Carolina Cruz a quienes criticaron a su hija:

@carolinacruzosorio 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻🙏🏻❤️🌹😍Bien mi Niña Bien !!!! Muyyyy Bien !!! 👍🏻 Pueden decirme …. Amor de Mamá …. no soy objetiva etc etc !!!! Lo que quieran pero lo que no acepto en MI INSTAGRAM es la MALA VIBRA Y LA GENTE FUERA DE FOCO Y FUERA DE CONTROL POR LA ENVIDIA !! Mi Hija no es MONEDITA de oro para gustarle a todo el mundo …. no es perfecta…. pero es un SER HUMANO MARAVILLOSO por acá por mis redes NO PERMITO QUE LA INSULTEN …. menos mal LAS MINORÍAS AMARGADAS Y DESOCUPADAS que siguen gente para poder desatar su ira…. su amargura sobre ellas y tener su minuto de fama y luego quedar peor que antes por que eso que hacen insultar …. criticar con palabras fuertes hacen que en el caso de mi Hija LA QUIERAN Y ADMIREN MASSSSSS!!! Tienen rabia ? Y envidia ??? Por este Instagram NOOOOOOOOO CHAOOOOOOOOO!!!

A post shared by Luz Maria Osorio (@luzmamusic) on Aug 23, 2018 at 12:49pm PDT