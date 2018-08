La alocada y viral celebración de Thalía por su cumpleaños #47

Thalía se ha convertido en la sensación del año por sus alocados videos en Instagram, donde ella misma se ridiculiza con filtros y efectos de Snapchat. Sin embargo, esta semana, la cantante mexicana rompió récord al viralizar un video donde saluda a sus fans con una peculiar canción que ella misma inventó.

Aunque todo se trató de un accidente, se convirtió en el éxito de la semana al grado de que crearon una piñata con el atuendo con el que sale en dicho video. En días pasados se hizo un reto viral donde los usuarios debían imitarla y posteriormente circuló en redes una divertida edición de la canción, creada por uno de sus fans.

Ahora, la cantante inició las celebraciones por su cumpleaños con la piñata Tikitiki, como ella misma la llama y por supuesto, la canción ¿Están ahí?, ¿me oyen? para bailar y cantar durante la celebración.

Una publicación compartida por Thalia (@thalia) el 25 de Ago de 2018 a las 9:58 PDT

A través de sus redes sociales, Thalia compartió un instastory contando que su esposo Tommy Mottola y sus hijos, Sabrina Sakaë y Mattew Alejandro, le habían preparado una sorpresa pues su cumpleaños es hasta el 26 de agosto, decidieron compartir el sábado en familia.

El regalo prometido se trataba ni más ni menos de una pequeña fiesta a bordo de un yate en Nueva York, donde decoraron con globos metálicos que formaban el nombre de la cantante y claro, la famosa piñata que la propia Thalía ordenó.

¡Cumpleaños sorpresa que me organizó @tommymottola y @lorenridinger! ¡Y con invitada de lujo! Gracias ¡Gracias chicos de @mdcthaliatamaulipas @musculon @ramphysprimero @ Charly_vazquez_81 por hacer esto posible! 😉 ¡Me saben consentir! #soyfandemisfans y de la # piñatatikitiki.

Una publicación compartida por Dani&Iza👨‍👩‍👧‍👦❤️💖💙❤️🙏🏼🙏🏻 (@dani_and_iza) el 25 de Ago de 2018 a las 3:07 PDT

No se puede negar es que la mexicana atraviesa un buen momento de popularidad pero además de ser el nuevo fenómeno viral, no hay que dejar de lado que se encuentra festejando el éxito de su nuevo material "No me acuerdo" con Natti Natasha y que además está recibiendo los 47 años luciendo una espectacular figura y con la compañía de sus seres más queridos.

