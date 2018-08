Para nadie es un secreto que Marbelle es una de las mujeres más polémicas de la farándula colombiana, por sus canciones, looks y comentarios que no dejan cabo suelto. Esta vez aunque no hubiera usado atrevidos escotes o dejado al descubierto mucha piel, sus seguidores no han dudado en criticarla por una de sus recientes publicaciones, por esta razón la cantante no pudo contener su rabia frente a un comentario. Marbelle insultó a una seguidora que le dijo "fea".

Marbelle insultó a una seguidora por llamarla "fea". Y no es la primera vez que la cantante y ahora presentadora reacciona de manera agresiva con sus seguidores. Esta vez, el detonante fue un simple comentario en el que una mujer le decía "qué fea".

Al leer esto, la cantante explotó y le respondió:

"fea usted, vieja dientona, inmunda".

Si bien varios de sus seguidores aplaudieron la respuesta de Marbelle, otros le recordaron que no debería rebajarse ante las personas que la insultan. La cantante varias veces ha dejado claro que no está dispuesta a pasar por alto a las personas que pretenden insultarla en redes sociales.

En otras ocasiones se ha dedicado a responder comentarios en Twitter, y ha generado polémica por sus duras respuestas.

