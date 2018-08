Delfina Guzmán trata de "tonta y descriteriada" a Paty Maldonado

Una controversial entrevista fue la que se dio en el late show "No culpes a la noche, con Kathy" de TVN, en donde Delfina Guzmán lanzó ácidas palabras en contra de Paty Maldonado.

La actriz fue invitada al programa conducido por Kathy Salosny para conversar sobre su vida, carrera y también sobre algunos temas de contingencia y política.

Fue en ese contexto que la artista de 90 años se refirió a las recientes polémicas que rodean a la panelista del "Mucho Gusto", Paty Maldonado, y en las que se han involucrado varios rostros del espectáculo.

La última de ellas, tuvo como protagonistas a algunos actores de Mega, quienes acordaron no asistir al matinal cuando Maldonado se encuentre en el estudio, debido a la postura a favor que tiene de la dictadura.

Fue en ese momento que Delfina Guzmán habló sobre la cantante, y criticó su actitud y postura política con duros términos.

Este fue el momento:

Delfina Guzmán: “Pesá la tonta. Inteligente”

Voz en off: “¿Quién?”

Guzmán: “La tonta esa, la Patricia Maldonado. Ahora le han pegado bien fuerte. Bueno, pero a ella no creo que le importe. Mira, me da risa un poco ella. No creo que sea tan tremenda como ella se cree ser”

Kathy Salosny: “¿Tú la encuentras inteligente?”

Guzmán: “Sí, sí”

Salosny: “¿Por qué?”

Guzmán: “Encuentro que tiene… Mira, para lo weonas que son en general las mujeres (risas), me van a odiar. No, pero fíjate que encuentro que es una mujer que funciona con la cabeza”

Salosny: “¿Respecto a las polémicas que se han generado este último tiempo?”

Guzmán: “¿Para qué se pone en ese lado? ¿Para qué?. Eso es lo que tiene. Es descriteriada. Eso es”

Voz en off: “¿Pero usted iría al matinal a promocionar algo con ella ahí? ¿No tendría problema con compartir escenario?”

Guzmán: “Seguramente nos pondríamos a pelear, a discutir, porque yo no pienso como ella, ¿te das cuenta tú? Yo no soy de derecha. Ya saben ustedes lo que pienso sobre la oligarquía chilena y la clase alta”.

