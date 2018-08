9 datos curiosos que no sabes la película 'La Teoría del Todo', basada en la vida de Stephen Hawking

En 2014, la película 'La Teoría del Todo' protagonizada por Eddie Redmayne y Felicity Jones fue un éxito en críticas y en buenos comentarios por parte del público. La cinta dirigida por James Marsh, está basada en las memorias de Jane Hawking, 'Travelling to Infinity: My life with Stephen', en la cual da a conocer la relación con su exesposo, el físico teórico Stephen Hawking.

La producción cinematográfica contó con la aprobación de la expareja y cumplió con las expectativas, por eso hoy tenemos para algunos datos curiosos de esta interesante película:

1- A través de un correo electrónico, Stephen Hawking le dijo al director James Marsh que al ver la interpretación de Eddie Redmayne, lograba ver algunos aspectos en los cuales creía que se estaba mirando a sí mismo.

2- La película obtuvo cinco nominaciones al Óscar, entre las que destacaron mejor película y mejor actor, logrando ganar la estatuilla Eddie Redmayne.

Óscar al mejor actor para Eddie Redmayne

3- Eddie Redmayne consideró su trabajo interpretativo como "un gran desafío", ya que la película no se filmó cronológicamente. Por lo tanto, tenía que trazar el deterioro físico de Stephen Hawking en el momento en que se producía la escena.

4- Eddie Redmayne se reunió con Stephen Hawking solo una vez antes de filmar la película.

"En las tres horas que pasé con él, dijo tal vez ocho oraciones. "Simplemente no sentía que pudiera preguntarle cosas íntimas", contó Redmayne.

Por lo tanto, encontró otras formas de prepararse para el papel. Perdió alrededor de quince libras y entrenó durante cuatro meses con una bailarina para aprender a controlar su cuerpo. Además, se reunió con cuarenta pacientes de ALS (Esclerosis Lateral Amiotrófica), mantuvo un cuadro de seguimiento del orden en que los músculos de Hawking declinaron, y se detuvo frente a un espejo durante horas, retorciendo la cara.

Por último, permaneció inmóvil e inclinado entre tomas, tanto que un osteópata le dijo que había alterado la alineación de su espina dorsal.

"Me temo que soy un poco fanático del control. Era obsesivo. No estoy seguro de que fuera saludable", admitió Redmayne.

5- Al guionista Anthony McCarten le tomó diez años llevar esta historia a la pantalla grande.

6- Felicity Jones fue la primera opción para interpretar a Jane Hawking.

Tráiler de la película 'La Teoría del Todo'

7- Para la película, Jane Hawking solicitó que Stephen Hawking y ella no tuvieran ninguna escena sexual. Su pedido fue respetado.

8- Además de su voz con derechos de autor, Stephen Hawking también prestó a los realizadores de la película su medalla de Compañero de Honor y su tesis firmada para usar como accesorios genuinos en la película.

9- El guionista Anthony McCarten, pasó casi tres años convenciendo a Jane Hawking para que aceptara una adaptación cinematográfica de su libro.

Te recomendamos leer:

Nueva Mujer 12 datos curiosos que no sabes de la película ‘Ghost: La Sombra del Amor’ Esta exitosa cinta le proporcionó el Óscar a la actriz Whoopi Goldberg.