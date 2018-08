Nació la hija de Carolina Soto y esta es su primera foto:

Hoy esta de fiesta el cielo👼 y la tierra! Hoy 23 de agosto es un día tan especial para nuestra familia! Celebramos tu llegada Violetta y tu cumpleaños SOFI HERMANITA.. para mi es una Diosidencia, son 365 dias en el año y Dios, la vida, tu, y mi angelito del cielo escogieron este mismo día para tu llegada! Es el amor eterno de DIOS y mi hermanita q permitieron que así fuera..Gracias Dios mio por mi niña, tan deseada, tan esperada ❤️ a mi SOFY feliz cumpleaños # 14, aunque estes en el cielo se que estas tan cerca de nosotros q con momentos como el de hoy me lo demuestras! a Mi Violetta Bienvenida a este mundo! SOY tan FELIZ de recibirte! Prometo disfrutarte, amarte, enseñarte y demostrarte lo facil q es ser feliz!

A post shared by Carolina Soto (@caritosotooficial) on Aug 23, 2018 at 7:26am PDT