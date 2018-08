Mejor amiga de Carolina Cruz trabajará en el programa de la competencia:

• Nadie tiene el secreto de vivir una vida perfecta, soy de las que me ilusiono muy, pero muy fácil pero mi punto a favor es que si las cosas no se dan como hubiera querido por “X” o “Y” motivo, me saco la idea de la cabeza más rápido de lo que me ilusione y eso me ayuda a no sufrir, a tener una fortaleza increíble, y llevar mis días en Alegría, paz y tranquilidad. La vida no es fácil para nadie y tenemos que vivirla para aceptar cada situación y aprender lo que muchas veces nos intenta mostrar y no vemos. Aquí mujeres serias, puestas, cada una con situaciones y momentos distintos, en la siguiente foto (desliza para ver) mujeres fuertes, llenas de poder y con deseos incontrolables de comernos al mundo y demostrar que todo es posible desde la alegría y el Amor #PetitComite @andreasernafotos @yanethwaldman @jessdelapena @cardozo_80 @andresespinosaphoto @malejocangrejo @ellenpavac @angelicadzg 🌸🌸🦋🦋

