La versión mexicana de 'Rosario Tijeras' regresa con su segunda temporada

Después de 5 meses , hoy me despido de el ángel de Rosario tijeras …. Sebas literal eres un regalo que me dio la vida , eres un ser humano maravilloso …. afortunada yo que te conocí , Gracias por siempre escucharme y platicarme , gracias por reírte conmigo y de mi …. ( más de mi que conmigo jajjajajaj ) te voy a extrañar un montón 😞 me llevo unos recuerdos brutales … @sebastianmartinezn Te adoro!!! Tu y tu hermosisima mujer @kathysaenzh son 2 amigos que me llevo para toda la vida 💚🌸🌱 Estoy feliz de tenerlos en mi vida 🌱🌸💚 ( ⏭ en estas 3 fotos se entiende muy bien nuestra bonita amistad ⏭ ) #rosariotijeras2 #rosariotijerasu

