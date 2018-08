¡Ternura! Hija de Gala Caldirola comienza a decir sus primeras palabras

Uyyyyyy Quizás es un poco pronto para decirlo pero…. ya casi casiiiiiiiii! Cada día estímulo a mi pequeña para que aprenda a hablar! Le muestro quién es mama, quien es papa , cuál es su nombre, y hablamos como si ya fuera grande!😂 Ella no sabe hablar, pero es muy inteligente y yo sé que me entiende! Crece tan rápido!!! Poquito a poco mi bebe linda… ya sabe decir BABA! Que por cierto, significa PAPA en turco!!! Ya sabe hablar turco mejor que yo!!!🤣 #bebefeliz #mamafeliz #tedescubro #teamo #aprendemosjuntitas

