Este es el elenco que da vida a la familia de Edith Bermeo en 'Sharon, la hechicera'

“Los astros te iluminan con su magia y hoy brillan por ti” @fabo_doja es VIRGILIO BERMEO 🌞🌚 padre de Sharon quien estuvo mucho tiempo ausente de su hogar.🏠 Todos sus conocimientos esotéricos se los transmite a Sharon. ⭐️ ESTRENO MAÑANA 9PM Por la señal de @ecuavisatv 🔥🇪🇨

A post shared by Sharon Ecuavisa 🔥 (@sharonecuavisa) on Aug 13, 2018 at 2:40pm PDT