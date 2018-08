¡Ejemplar! Así fue la visita sorpresa de Ednita Nazario a la correccional de mujeres en Bayamón

#Repost @wdgrouppr (@get_repost) ・・・ La cantante @ednitanazario realizó hoy una visita sorpresa a las confinadas de la institución correcional de Bayamón, Puerto Rico como parte del programa de rehabilitación de la coreógrafa Juliana Ortíz. Allí la estrella boricua compartió con las reclusas y las motivó a ser mejores seres humanos cada día. #másporlarehabilitación #Bayamon #EdnitaNazario

A post shared by Universo Ednita FC (@universoednita) on Aug 22, 2018 at 4:01pm PDT