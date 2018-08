Belén Mora arremete en redes sociales tras insólita situación que vivió siendo asaltada

Este miércoles pasadas las 14:00 horas la comediante Belén Mora sufrió un asalto en la comuna de Las Condes. El hecho, por suerte, no pasó a mayores.

No obstante, hubo una situación en particular que molestó a Belén y no dudó en compartirla en su cuenta de Twitter: mientras se defendía del ataque, fue grabada por transeúntes en vez de ser ayudada.

"Hace una hora me asaltaron en Apoquindo con Manquehue. Un hombre me trató de quitar la mochila y me defendí, le pegué patadas y le grité. No me la quitó, sólo una bolsa. Les aviso porque harta gente grabó (en vez de ayudar) pa que no piensen que lo agredí y le grite de la nada", escribió.

En conversación con el programa Intrusos, la comediante dio más detalles de lo sucedido y reflexionó al respecto: "no me robó finalmente la mochila, me robó una bolsa que tenía en la mano, pero lo que más me impresionó fue que había mucha gente –esto fue dos de la tarde más o menos– en Apoquindo con Manquehue, plena luz del día. Y yo veía alrededor y todos grabando o sacando fotos más que ayudando… Qué heavy que ahora primero prefieren ver la cuestión desde el celular como el morbo versus ayudar"

Mora recibió un enorme apoyo en redes sociales, donde la mayoría se lamentaba de la poca solidaridad de la gente.

