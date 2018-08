La seria lesión de Vale Roth que la tiene sumida en la pena y la rabia

Sabemos que Vale Roth es una fanática del ejercicio y el entrenamiento, y lamentablemente esta vez eso la tiene pasándolo mal.

La modelo contó en su Instagram que sufrió un accidente mientras estaba en el gimnasio, que la dejó con una fuerte lesión, específicamente una rotura de menisco externo.

"Ahora si más tranquila les cuento. Hoy en el gimnasio pegando una patada a saco no giré la cadera ni el pie entonces la rodilla se me luxó. Al llegar a la clínica me hicieron una radiografía y resonancia, la cosa es que tengo rotura de menisco externo, más desgarro tipo 1 vasto interno . Tengo pena, rabia porque fue por una gran estupidez . Pero bueno pasará", escribió.

Además, compartió registros desde la clínica y otros donde aprovechó de agradecer el apoyo de todos los que le enviaban ánimo por lo que le sucedió.

