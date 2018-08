Publicidad de Daniela Ospina por la que ha sido fuertemente criticada.

Caminar, para avanzar; caminar para llegar al norte trazado; caminar, siempre, para dejar huella. #Dejatuhuella #Aeroflex #DanielaOspinaEsAeroflex @aeroflex_col

A post shared by Dani 👯Salomé (@daniela_ospina5) on Aug 19, 2018 at 6:02pm PDT