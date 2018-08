Netflix estrena contenido para septiembre ¡entérate aquí!

Netflix, el sitio de películas y series por streaming más popular del mundo, publicó todo el contenido nuevo que tiene preparado en septiembre para sus usuarios.

En series, se estrena la segunda temporada de Ingobernable, protagonizada por la mexicana Kate del Castillo quien encarna a la primera dama de México. La primera temporada gozó de gran popularidad.

También es el esperado estreno de la miniserie Maniac, protagonizada por la ganadora del oscar, Emma Stone, y el dos veces nominado Jonah Hill. Iron Fist de Marvel también estrena su segunda temporada. El primer reality mexicano de Nwtflix “Made in Mexico” llega a las pantallas mundiales.

Se estrenan nuevas temporadas de Las chicas del cable, Atypical, Bojack Horseman, The good place, American Vandal, El marginal y Ash vs Evil Dead.

En películas, se estrenarán Nappily ever after: el rizado camino a la felicidad, Sierra burgess es una loser, La tierra de hábitos constantes, En carne propia: los últimos días de Stefano Cucchi, Hold the dark, Marvel – Ant-Man, La maldición de Thelma, Carol, Mi abuela, Jason Bourne y 12 horas para sobrevivir: el año de la elección.

Documentales: City of joy , Chef's table, Quincy, Mountain, Walk with me

Para los más pequeños de la casa también llegan grandes producciones a Netflix: Príncipe de los dragones, Robot 7723, Stretch Armstrong y los guerreros Flex, Supermonstruos: una fiesta monstruosa: canciones, Disney/Pixar – Intensa-Mente, Hotel Transilvania 2

