El sincero "mea culpa" de Antonella Ríos tras polémicas apariciones en redes sociales

Este año ha sido uno de los más movidos para Antonella Ríos, quien ha generado controversia en más de una ocasión por sus publicaciones en redes sociales.

Sin embargo, la mayor crítica de sus seguidores apunta a su relación con Javier Muñoz, el Personal Trainer con quien tiene 22 años de diferencia, y que ha defendido incansablemente a través de Instagram.

Pero en esta ocasión, la actriz quiso enviar un mensaje algo distinto, e hizo un mea culpa sobre el uso de las redes sociales siendo una mujer de más de 40 años.

"Quizás es un rollo mío el pensar que las mayorcitas no tenemos cabida en un mundo virtual tan expuesto, competitivo a veces vacío y auto complaciente", escribió en una publicación.

"Hago mi mea culpa y entiendo que este espacio es para sentirse escuchados, admirados o simplemente pertenecientes de la era digital con lo bueno y lo malo que tiene!", añadió.

Además, dejó en claro su postura frente al tema. "A mi me encanta interactuar con la gente que se siente identificada conmigo y para ellos funciono", dijo.

"Por eso que he decidido hacer lo que me nazca y ser absolutamente libre (…) Dejen que la gente haga lo que quiera y no webiemos mas al resto", finalizó.

