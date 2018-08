Cardi B reaparece en los MTV Video Music Awards con un estilo diferente

La cantante de rap de 25 años, Cardi B, reapareció la noche de este lunes 20 agosto durante la alfombra roja de los premios MTV Video Music Awards dedicados a destacar lo mejor en producciones audiovisuales. La intérprete de "Bodak Yellow" llegó con un inesperado look al Radio City Music Hall en la ciudad de Nueva York donde se celebra la edición 2018.

Cardi escogió un vestido púrpura de terciopelo para la que sería su primera aparición pública desde que dio a luz a su pequeña bebé Kulture el pasado mes de julio. Sin duda ha logrado recuperar sus curvas porque se veía realmente despampanante con un diseño ceñido al cuerpo con el que captó la mirada de todos. Su cabello también dio mucho de que hablar ya que es la primera vez que lo luce tan corto, sin embargo se veía fabulosa.

🚨🚨🚨 @iamcardib has arrived to the 2018 @VMAs! She opens the show at 9p. You don't wanna miss this!!! 🚨🚨🚨 #VMA pic.twitter.com/wqIqpVUAjM

— MTV (@MTV) August 20, 2018