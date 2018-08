Netflix apuesta al Oscar con el estreno de la película ‘Outlaw King’

Netflix estrenó el avance para su película histórica Outlaw King. Protagonizada por Chris Pine, la película cuenta la historia de Robert the Bruce y su esfuerzo por recuperar el control de Escocia del Rey de Inglaterra. En el tráiler, vemos a Robert the Bruce escondido después de haber sido declarado fuera de la ley y su familia es cuestionada y brutalizada por aquellos que intentan atraparlo. "Terminé de correr y estoy harto de esconderme", lo escuchamos decir. Lo que sigue es una serie de escenas que muestran a Robert the Bruce luchando contra "el ejército más fuerte del mundo".

Outlaw King se lanzará en los cines seleccionados el 9 de noviembre y también en Netflix, y el lanzamiento teatral podría significar que la compañía tiene en cuenta algunos premios. Los Premios de la Academia y algunos festivales de cine requieren una presentación teatral para ser considerados para los premios y en el pasado, Netflix ha utilizado lanzamientos cortos y limitados para cumplir con esos requisitos. Sin embargo, algunos directores, incluyendo a Alfonso Cuarón y Paul Greengrass, están presionando por más días en los cines comerciales de sus próximas películas de Netflix. El gigante del streaming recibió ocho nominaciones al Oscar este año, ganando una para el documental Ícaro.

Outlaw King también está protagonizada por Aaron Taylor-Johnson (Kick-Ass, Avengers: Age of Ultron) y Florence Pugh (Lady Macbeth). Se proyectará tanto en el Festival Internacional de Cine de Toronto como en el Festival de Cine de Venecia, al igual que otros lanzamientos de Netflix, incluida la película Roma de Cuarón.

Te recomendamos en video