Las palabras de Tuti Vargas que generan polémica en redes

Estar aquí era uno de mis sueños 🕌😍. Muchas veces te dirán que no puedes, que no eres capaz, que cómo se te ocurre imaginarlo… Pues aunque cueste y no sea fácil yo digo que SI se puede, si se puede creer en tus sueños por mas locos o absurdos que parezcan, se vale creer en ti!!! así muy pocos lo hagan. No hay que demostrarle nada a nadie, con que tú lo sepas y te la creas, con eso es suficiente… muchas veces caerás pero así mismo té levantarás y cada vez con más fuerza, mas coraje y berraquera así que ADELANTE!!! Si han sido días o momentos difíciles, para un segundo, tomate tu tiempo; toma aire, respira, inhala y exhala todo lo que te aturde, saca el miedo y continúa siempre creyendo en todo eso que sabes que eres capaz, que nadie ni nada te lo quite jamás! ❤️

A post shared by TUTI VARGAS (@tutivargasm) on Aug 18, 2018 at 6:55am PDT