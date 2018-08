Maritza Aristizábal sorprendió a más de uno durante este fin de semana. Aunque es reconocida gracias a su labor como presentadora en el noticiero del segundo canal nacional con más rating del país, este fin de semana se volvió tendencia con la deslumbrante celebración de su matrimonio con Diego. Las criticas al look de Maritza Aristizábal en su boda.

La comunicadora no dudo en compartir con sus seguidores los detalles de este gran día, sin embargo, uno de los que más se robó la atención, y no para bien, fue su peinado. Algunos de sus seguidores no dudaron en criticar que su elección no fue la mejor, a pesar de que hizo especial énfasis ese aspecto de su apariencia.

"Elegir el peinado adecuado para el día de tu boda es una de las tareas más difíciles de hacer, por eso lo mejor que puedes hacer es dejarte asesorar por los mejores. El recogido sin duda es una excelente opción, y puedes decorarlo con un accesorio (…)", escribió en la descripción de su publicación.

"El peinado nada que ver, pero de resto estabas divina", "El peinado no fue el mejor lastimosamente muy estructurado y falso, el resto divina", "Pero ese peinado fue equivocado", "Al final el peinado quedó como una 'Reina"", fueron algunos de sus comentarios.

A pesar de todo, fue uno de los mejores días de su vida, así lo dejo plasmado en sus publicaciones e historias de Instagram que ella y sus invitado hicieron.

Uno de los momentos que más se robó la atención fue cuando el reconocido empresario no dudo en acompañar al artista invitado, Jerau, cuando estaba cantando la canción 'Enamorándome de ti' y le da un apasionado beso al frente de todos sus invitados.

