Marbelle es una de las mujeres más polémicas de la farándula colombiana, por sus canciones, looks y comentarios que no dejan cabo suelto. Esta vez aunque no hubiera usado atrevidos escotes o dejado al descubierto mucha piel, sus seguidores no han dudado en criticarla por una de sus recientes publicaciones. Foto de Marbelle que desató una fuerte polémica.

La reina de la tecno carrilera continúa con su carrera como solista, a pesar de que también es presentadora, mamá y novia del futbolista Sebastián Salazar. Para recordarle esto a sus seguidores decidió compartir una foto de su presentación en Medellín con la agrupación 'Planchando el despecho'.

"Gracias Itagüí por por cantar con nosotros, recuerden Medellín que volveremos con ustedes el próximo 27 de octubre en el teatro de la universidad de Medellin", escribió en la descripción de la publicación.

Mientras algunos la halagaban por su cuerpo, otros demostraron su inconformidad con su vestuario, pues les parece que la atención se va directamente a sus piernas, el color del vestido no es el adecuado, entre otros.

"¿Las piernas se operan?", "Qué vestido tan feo", " te vez peor que una prepago cantando en esa forma, no le veo nada bonito", "Eso para que vestido", "¿Qué te pasó en las piernas? Se te ven muy oscuras en esas fotos", " Que vergüenza, solo les enseña a ser una mostronas como la mamá", escribieron algunos de sus seguidores.

Recordemos que…

En el 2017 Marbelle se sometió a una cirugía para bajar de peso y la intervención estética le ha funcionado de maravilla, pues luce una figura mucho más esbelta. Sin embargo, su carácter no es algo que haya cambiado en el paso del tiempo. En ese nuevo rol como presentadora, hace unas semanas lanzó unos duros comentarios acerca de la nueva faceta artística de Mabel Moreno, actriz de 'La ley del Corazón' que interpreta junto a Juan Felipe Samper, la canción 'Mi mala'. A lo que un usuario en twitter reaccionó y le pidió a la presentadora que se retracte por lo dicho.

Luego de una fuerte pelea entre la presentadora y el usuario de Twitter, dejaron el tema. Sin embargo, algunas mujeres continuaron con la disputa, unas defienden a Marbelle y piden al usuario que la respete, mientras otros aplauden la respuesta de la artista y unos más la critican, pues creen que ella no debió ponerse al nivel del hombre que la insultó.

