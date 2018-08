Mabel Cartagena es una presentadora que conquistó el corazón de los colombianos desde sus primeras apariciones en televisión, actualmente continúa con su profesión y también se desempeña como creadora de contenido digital. En sus redes sociales comparte sus divertidas historias, sin embargo, hace unos días reveló un secreto que dejó desconcertado a más de uno. Así es el verdadero nombre de Mabel Cartagena.

La barranquillera quedó expuesta luego de una ronda de preguntas que sus seguidores le hicieron por medio de Instagram. "¿Cuál es tu nombre completo?", a lo que ella le respondió con una foto de su cédula revelando que su nombre completo es: Mabel Patricia Cartagena.

Dejando a más de uno sin palabras, ya que desde que la conocemos se ha presentado solo por su primer nombre y apellido, desde sus participaciones en televisión como presentadora hasta su transición como creadora de contenido en redes sociales.

Hace unos cuantos meses que por medio de su canal de Youtube respondió un video en el que aclara alguna de las preguntas que siempre había evadido, y sin duda, no podía faltar lo que todos se preguntaron en su momento.

"¿Qué paso con Jota Mario y Laura Acuña? La verdad es que no me acuerdo de detalles, no marca ni mi presente, ni mi futuro, yo fui el remplazo de Carolina Cruz, pero no hubo química en el programa", confesó.