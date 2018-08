Reconoce que exageró: "La Rancherita" se roba todas las miradas con llamativo look en evento

Este fin de semana, la cantante chilena Carolina Molina, más conocida como "La Rancherita", participó en los Billboard Latin Music Showcase, evento que reúne a las figuras más importantes de la escena latina.

Sin embargo, su paso por la alfombra roja del evento no estuvo exenta de comentarios, pues lució un llamativo look que no pasó desapercibido por nadie.

Se trata de un traje de dos piezas de color blanco, que se ajustaba a su silueta y que dejaba al descubierto su abdomen. Un atuendo que acompañó con sus ya características "box braids", que lleva hace más de un año.

Una extraña propuesta con la que ella misma reconoce haberse extralimitado. "Siento que sobre exageré con mi ropa", comentó a Las Últimas Noticias.

"Me sacaron un montón de fotos (…) Me dijeron que podía ir hasta con jeans pero obviamente no quise después de lo que me pasó en Chile", dijo, recordando su comentado look en la alfombra roja del Copihue de Oro 2014.

"Me criticaron tanto esa vez que no quise exponerme de nuevo. De hecho no voy a muchas alfombras rojas, pero quedé algo traumada por las críticas en Chile", dijo la Rancherita.

