"Me gritan tetas caídas": Princesa Alba revela los indignantes tratos que ha recibido tras saltar a la fama

Un difícil año es el que ha tenido la cantante Princesa Alba, quien saltó a la fama luego de que su primer video filmado en el Estadio Monumental fuera viralizado en redes sociales.

Es que no todo ha sido color de rosas para la estudiante de publicidad, quien actualmente se posiciona como una de las exponentes más reconocidas del trap chileno.

Así lo reconoció a La Cuarta, en donde afirmó que ha recibido una serie de malos tratos luego de hacerse conocida.

"Me gritan tetas caídas y digo en qué año vivimos, por qué mis pechugas siguen siendo tema para la gente, qué les importa", dijo.

Pero eso no es todo. Según comentó al medio, las agresiones han llegado a tal punto, que incluso teme usar el transporte público.

"Siempre me muevo en el Metro y en la micro, y ahora me da pánico, porque una vez un hombre me empezó a gritar garabatos y casi que me empuja y quedé traumada", sostuvo la Princesa Alba.

Sin embargo, las malas experiencias no han logrado detener su carrera musical, a la que este domingo se sumó el lanzamiento de su nuevo videoclip llamado "Diamantes".

"Esta canción está inspirada en mis salidas a bailar con mis amigas y siempre como para que se configure la dinámica fiesta, te tiene que sacar a bailar un hombre y si le dices que no, se enoja y es una lata", contó.

