"Porotito Verde" relató episodio de acoso sexual en 'La Divina Comida'

Este sábado se transmitió un nuevo episodio de 'La Divina Comida', donde los comensales fueron la actriz Tatiana Molina, el exfutbolista Sergio "Superman" Vargas, la actriz y ex "Porotito Verde" María José Campos y el periodista Andrés Baile.

Una de las historias más comentadas del espacio fue el episodio de acoso relatado por María José Campos, el cual vivió en la época en la que se desempeñaba como bailarina del programa 'Morandé con Compañía'. De todas formas, aclaró que el hecho no se había dado en el programa, donde aseguró que trataban bien a las mujeres, a diferencia de otros lugares.

"Me pasó en un evento, un personaje que nunca me cayó muy bien, porque siempre lo encontré como mal educado. Quiero dejar claro que no es Ernesto Belloni, por favor", comenzó relatando.

"Fue un arrinconamiento asqueroso, en un pasillo venía este personaje y yo iba caminando para salir a escena y llega de la nada, súbito, y a la pared", dijo, haciendo gestos alusivos a que le había besado el cuello mientras repetía su nombre.

"Fue ordinario, descarado, loco", agregó, contando también que dos días después del evento, la llamaron desde la productora donde él trabajaba, para avisarle que había sido despedida.

Te recomendamos